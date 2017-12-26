Рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем прошли в минувшие выходные в Надеждинском районе Приморья, сообщили Deita.ru в краевой администрации

Специалисты департамента лицензирования и торговли проверили 43 торговые точки в посёлках Тавричанка, Новый и селе Вольно-Надеждинское. В трёх объектах торговли был обнаружен незаконный алкоголь. Информацию об этом специалисты департамента направили в правоохранительные органы.

Напомним, в Приморье усилена работа по пресечению безлицензионной торговли алкоголем. Такое поручение дал врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Специалисты отмечают: при покупке алкогольных напитков покупателю обязаны выдать чек со специальным QR-кодом. По коду можно проверить легальность происхождения каждой бутылки алкогольного напитка.

«Пользователи смартфонов на базе Android, iOS или Windows Phone могут проверить легальность любой алкогольной продукции. Для этого необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Программу можно бесплатно найти в Интернет-магазинах Google Play, App Store, Windows Phone», – подчеркнула директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль.

В департаменте продолжает работать «горячая линия» по незаконной торговле алкоголем по телефону: 8 (423) 221-59-06. Позвонить на неё жители могут в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Михаил Грач