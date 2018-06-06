За минувшие сутки в Приморском крае пожарные восемь раз выезжали на тушение техногенных пожаров, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Так, например, в 17.12 в пожарно-спасательную службу Уссурийского городского округа поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Октябрьская. В 17.16 на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.

Во время проведённой разведки огнеборцы установили, что в жилом помещении горит балконная рама. В 17.18 пожар был локализован, в 17.33 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ирина Петрова