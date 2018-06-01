Жителя Яковлевского района задержали по подозрению в совершении кражи, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.
В полицию с заявлением о краже обратилась жительница села Новосысоевка.
На место происшествия прибыла следстввенно-оперативная группа отделения полиции. Полицейские опросили заявительницу. Установлено, что злоумышленник, сорвав замок на двери, проник в одноэтажный жилой дом и, похитив личное имущество заявительницы, скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания.
Похищенное имущество изъято полицейскими по месту жительства подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ирина Петрова