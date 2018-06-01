В последний день мая пожарные два раза боролись с огнем в Дальнереченске, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

31 мая в 22.32 на пульт пожарной охраны города Дальнереченска поступило сообщение о том, что в квартире пятиэтажного дома, расположенного на улице Олега Кошевого произошёл пожар.

В 22.42 на месте происшествия работали пожарные бригады. В ходе проведённой разведки огнеборцы установили, что в жилом помещении горит диван.

Коридор дома на втором этаже был сильно задымлён. Из отрезанных дымом квартир брандмейстеры при помощи спасательных устройств спасли одиннадцать человек: троих детей и восемь взрослых. В результате происшествия никто не пострадал.

В 22. 44 пожар был локализован, в 22.47 – полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 11 кв. м.

Ещё один пожар произошёл в Дальнереченске в 23.10 в квартире дома, расположенного на улице Полевая. В 23.11 огнеборцы прибыли по указанному адресу и приступили к тушению.

Проведя разведку, пожарные установили, что в помещении горит мебель. Из охваченных дымом соседних квартир, брандмейстеры спасли четырёх женщин, выведя их на свежий воздух. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.

Ирина Петрова

