Избежать беды попытаются в больницах Приморья
Сотрудники отдела надзорной деятельности Кировского муниципального района провели инструктажи с дежурным персоналом Центральной районной больницы, сообщили Deita.ru в ГУ МЧС Приморья.
В ходе мероприятия инспекторы государственного пожарного надзора проверили готовность сотрудников медицинского учреждения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, а также исправность автоматических систем обнаружения пожара и состояние первичных средств пожаротушения.
Также во время профилактической беседы специалисты «чрезвычайного» ведомства подробно разобрали с инструктируемыми, какие действия необходимо предпринять в случае возникновения пожара.
Кроме того, инспекторы Госпожнадзора напомнили, что при любом возгорании первым действием сотрудников должен быть звонок в пожарную охрану.
Михаил Грач