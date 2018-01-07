Сотрудники отдела надзорной деятельности Кировского муниципального района провели инструктажи с дежурным персоналом Центральной районной больницы, сообщили Deita.ru в ГУ МЧС Приморья.

В ходе мероприятия инспекторы государственного пожарного надзора проверили готовность сотрудников медицинского учреждения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, а также исправность автоматических систем обнаружения пожара и состояние первичных средств пожаротушения.

Также во время профилактической беседы специалисты «чрезвычайного» ведомства подробно разобрали с инструктируемыми, какие действия необходимо предпринять в случае возникновения пожара.

Кроме того, инспекторы Госпожнадзора напомнили, что при любом возгорании первым действием сотрудников должен быть звонок в пожарную охрану.

Михаил Грач