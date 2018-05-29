Женщина с мужем пришла в обувной магазин, чтобы вернуть купленную месяц назад обувь, женщина спустя месяц поняла, что ходить в купленной обуви неудобно, сообщает DEITA.RU. Инцидент произошел в волжском ТЦ «Китай-Город».

Как сообщается, девушка-консультант стала объяснять, что по существующему законодательству она не сможет принять поношенный товар, спустя месяц.

И тут в дело вступил муж, который нанес неожиданный удар в челюсть хрупкой девушки консультантке.

У пострадавшей порвана губа и внушительная гематома.

Напомним, согласно Закону о защите прав потребителей возврат обуви надлежащего качества возможен в течение 14 дней с момента покупки. Варианты поведения потребителя в таком случае различны: произвести обмен на аналогичную подходящую модель, цвет, размер; осуществить обмен на другую пару с перерасчетом денег; потребовать вернуть деньги.

При этом следует сохранить чек и покупательский вид изделия, оно должно быть неношеное.

Екатерина Лапкина