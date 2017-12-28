Жители приморского города не могут попасть на прием и обратиться за помощью к народному избраннику, сообщает «Deita.ru».

В редакцию обратились жители Уссурийска, которые рассказали, что давно не видели своего депутата и не знают, к кому обращаться со своими бедами.

«Эта ситуация сложилась в избирательном округе №6 города Уссурийска, - сказал собеседник «Deita.ru», - сегодня у нас фактически нет нашего представителя в краевом Законодательном Собрании. Нет человека, который представлял бы наши интересы.

Например, Валерий Кан не исполняет своих полномочий - не встречается с избирателями и не ведет приемы. Раньше мы обращались к Александру Костенко, но сейчас он перешел на работу в администрацию края. Все! Мы остались одни».

Как стало известно «Deita.ru», уссурийцы намерены отстаивать свои интересы и обратиться, в том числе, за помощью к «людям Путина».

«Это – как последняя надежда, ведь все у нас в стране решает только Путин, - продолжил разговор собеседник агентства, - сколько примеров - люди, бывает, годами «бьются» с какой-нибудь проблемой, но стоит только об этом рассказать президенту, все мгновенно решается. И случаев таких – масса».

Действительно, как ранее рассказывало «Deita.ru», региональное отделение ОНФ уже разбиралось со скандалами, связанными с приморскими народными избранниками. На контроле была ситуация, связанная с бывшим депутатом краевого ЗакСа.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания. Дмитрий Новиков ответил на вопросы «Deita.ru» - как в приморском парламенте следят за соблюдением регламента и что грозит тем депутатам, которые не исполняют своих полномочий.

«Здесь две составляющие – поведение депутатов в самом Законодательном Собрании и вне его стен. Мы недавно приняли правила депутатской этики – как должен вести себя депутат вне стен ЗакСа. Здесь полномочия у нас не такие большие: можем объявить порицание, указать на недопустимость поведения или вызвать на сессию Законодательного Собрания и попросить его извиниться.

Почему это было сделано? Увы, мы сталкиваемся с тем, что некоторые депутаты вне стен административного здания не очень корректно себя ведут. Сейчас специально указывать фамилии не буду, но, к примеру, были случаи, когда некоторые наши коллеги водили автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, а после еще пытались скрыться от представителей ГИБДД. Или на своих станицах в соцсетях размещали фотографии не очень пристойного содержания, или не столь корректно вели себя с сотрудниками правоохранительных структур и так далее. Потому правила депутатской этики и были приняты, чтобы и вне стен Законодательного Собрания депутаты помнили, что они не только отражают мнения своих избирателей, но и являются представителями этих избирателей и должны вести себя соответствующим образом.

Также, если депутаты, которые работают на оплачиваемой основе, не посещают заседания комитетов или сессии без уважительной причины, то они лишаются 1/6 части свой зарплаты А это существенная сумма - почти 20 000 рублей.

Если депутат более 5 раз за год не посещает различные мероприятия Законодательного собрания , то он вообще может лишиться своего статуса. Ведь люди выбирали депутатов не для того, чтобы они «просиживали штаны», а для того, чтобы они работали.

Причем, подобные меры ужесточения и усиления дисциплины наблюдаются по всей вертикали власти, начиная от Государственной Думы и заканчивая субъектами, и мы здесь – в «тренде». Мы не хотим очень жесткой или «палочной дисциплины», но необходимо, чтобы дисциплина присутствовала. Ведь жители от нас, депутатов, ждут работы. А если депутат не работает, то зачем он нужен?»

Для справки – сам Дмитрий Новиков ведет достаточно много приемов, в среднем, 2-3 раза в неделю, поэтому ответ на вопрос «если депутат не встречается со своими избирателями», был однозначным.

«Я думаю, что это – нонсенс, - сказал Дмитрий Новиков, - Естественно, вначале необходимо депутату указать на недопустимость подобного поведения. По такому поводу, вообще, можно инициировать процедуру отзыва, ведь работа с избирателями – одна из главных обязанностей».

Корр.: «По словам жителей Уссурийска Валерий Кан уже много месяцев не встречается с избирателями и не рассматривает их жалобы и вопросы».

Д.Н: «Что касается этого конкретного случая, то у депутата были уважительные причины, медицинского характера. Мы разбирались с этих вопросов и Валерий Кан приступил к своим обязанностям. Хочу обратить внимание еще на один важный момент – когда депутата здесь не было, его помощники проводили прием избирателей», - резюмировал Дмитрий Новиков.

Жители Уссурийска утверждают, что не могут попасть на прием.

Как стало известно только что, аналогичная жалоба поступила сегодня в Законодательное Собрание. Как пояснили «Deita.ru» в общественной приемной депутата, работа по жалобе уже началась.

«Заявитель указал только свой адрес, поэтому мы завтра мы планируем встретиться с ним лично и все выяснить. Прием избирателей ведется в Уссурийске, полагаю, что здесь речь просто идет о каком-то недопонимании. Что касается отсутствия на заседаниях, то по всем случаям в комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания предоставлены соответствующие документы, которые подтверждают уважительную причину».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Константин Богданенко отметил -работа депутата – создавать условия для решения проблем.

Инна Эстрина