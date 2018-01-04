Вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, упрощающие отказ жителей от услуг управляющей компании, сообщает «Deita.ru».

Теперь дом может быть изъят у управляйки по решению жилищной инспекции, тогда как ранее это можно было сделать только в судебном порядке. Недобросовестная компания может лишиться как части домов, так и всего жилого фонда, которым она управляет.

Причиной для этого станут грубые нарушения, повлекшие опасность для жизни и здоровья жильцов дома, а также умышленное злоупотребление, к примеру, отказ передать техническую документацию на дом при переходе его в управление новой организации. Такое злоупотребление на сегодняшний день встречается довольно часто.

Останутся в прошлом и компании-двойники, приходящие на смену тех управляек, если у нее накапливаются долги или происходит другая неприятность. Двойник сразу появляется в платежках жильцов, без процедур смены УК, а из-за схожего названия, которое как правило дается двойнику, многие даже не замечают подмены.



Теперь, как пишет РГ, если в лицензии УК в течение полугода нет ни одного дома под управлением, жилищная инспекция может обратиться в суд, который рассмотрит вопрос аннулирования такой лицензии.



Кроме того, срок действия лицензии по управлению многоквартирным домом ограничивается пятью годами, а ранее они были бессрочными.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что управляйка наказана за обман жильцов во Владивостоке.

Таисия Масина