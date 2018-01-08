За изнасилование роботов ходят судить, сообщает Deita.ru.





Базирующаяся в Нидерландах международная правозащитная организация Foundation for Responsible Robotics, которая занимается этическими и моральными проблемами, связанными с использованием роботов, призвала власти всех стран мира ввести уголовное наказание за жестокое обращение с куклами для секса.





«Авторы доклада утверждают, что в ближайшем будущем может появиться необходимость „криминализировать изнасилование робота“ и оснастить секс-роботов сенсорами (наподобие тех, которые блокировали стол для пинбола, если его слишком сильно наклоняли), чтобы не дать владельцам использовать их для удовлетворения склонностей к сексуальной жестокости», — пишет итальянская газета La Repubblica.

Михаил Грач