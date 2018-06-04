В воскресенье, 4 июня, во время извержения вулкана Фуэго недалеко от столицы Гватемалы погибли семь человек, еще 300 ранены, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет телеканал Global News.

На данный момент более трех тысяч человек эвакуированы. Трагедия затронула 1,7 миллиона, это примерно десятая часть населения страны.

Отмечается, что нынешнее извержение признано одним из самых сильных за последние годы. Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы «Аурора».

Екатерина Лапкина