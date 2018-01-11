Сегодня в российских СМИ появилась информация, что государство Мальта приобрело сотни новых граждан с известными в России сочетаниями имен и фамилий.

Среди них корреспондент DEITA.RU обнаружил и ФИО, схожие с теми, что имеет известный приморский бизнесмен, владелец ликероводочного завода, чья продукция знакома почти каждому. Человек с именем и фамилией, как у уроженца города Партизанска, владельца ликероводочного завода «Уссурийский бальзам», основателя крупнейшей российской алкогольной компании Beluga Group, 42-летнего бизнесмена Александра Мечетина, стал гражданином островного государства в Средиземном море.

Приобретя свое первое ликероводочное предприятие в 2002 году в течение следующих пяти лет компания Александра Мечетина приобретает ещё 6 ликероводочных заводов, становясь одним из крупнейших игроков на российском рынке крепкого алкоголя.

По некоторым данным, минимальная стоимость за право обладать паспортом государства-острова начинается от €900 тыс. Россияне, упомянутые в списке правительства, получили мальтийские паспорта, в рамках программы «Гражданство в обмен на инвестиции», действующей на Мальте с конца 2013 года. Согласно условий участия в программе, минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения гражданства Мальты, — €880 тыс. без учета комиссий и сборов.

Помимо инвестиций в островную экономику участнику программы необходимо приобрести местную недвижимость на сумму не менее €350 тыс., продать которую он сможет не ранее чем через пять лет, либо оформить договор долгосрочной аренды жилья на пять лет на общую сумму не менее €80 тыс. за весь период. Также нужно приобрести мальтийские облигации на сумму не менее €150 тыс., с погашением не ранее чем через пять лет.

Мальтийский паспорт дает право безвизового въезда в большинство стран мира. Но при этом проживать на острове и становиться налоговым резидентом ему вовсе не обязательно. При этом, родившиеся после получения паспорта у новоявленного гражданина дети, вне зависимости от места их рождения получат мальтийские паспорта абсолютно бесплатно.

Андрей Горюнов