Следователями Еврейской автономной области будет дана принципиальная оценка по результатам проверки по фактам смертей в Биробиджанском психоневрологическом интернате, об этом DEITA.RU сообщили в ведомстве.

Установлено, что с 15 по 21 марта в указанном медучреждении скончалось четверо пациентов с диагнозом – пневмония. Однако конкретные причины, по которым наступила смерть, будут установлены по результатам судебных медицинских экспертиз.

В настоящее время среди пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната зафиксировано 12 фактов заболевания ОРВИ, из них девять – с подозрением пневмонии. Все девять пациентов изолированы, находятся под строгим наблюдением врачей. Фактов вирусной пневмонии не обнаружено.

Следователем изъята вся необходимая медицинская документация, назначены судебные экспертизы, опрошены представители медучреждения. Проверка продолжается, по ее результатам будет дана оценка действиям медицинских работников.

Екатерина Лапкина