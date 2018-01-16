Минувшей ночью во Владивостоке ликвидировали пожар в здании на улице Светланская, в котором располагался крупный продуктовый супермаркет «Фреш25» и боулинг, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Вчера, 15 января, в 22 часа по местному времени пожарным стало известно о том, что в центре краевой столицы горит трёхэтажное здание из бетонной обшивки. Через пять минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению.

Во время разведки было установлено, что горят фасад дома и частично помещения внутри строения.

В 22 часа 27 минут пожар локализовали, через 37 минут после полуночи — полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что после начала возгорания были эвакуированы все, кто находился в магазине, а также посетители развлекательного заведения. По словам очевидцев, произошел взрыв газовых баллонов.

Пострадавших нет.

Екатерина Лапкина