Светлый праздник Крещения - важная дата для многих людей. Считается, что в этот день вода во всех источниках обладает удивительной очищающей силой, дарит здоровье и умиротворение. Что думают известные приморцы о купании на Крещение, выяснили корреспонденты DEITA.RU.

Артем Самсонов, депутат Законодательного Собрания Приморского края:

«Я купаюсь не только на Крещение, но на Крещение окунусь обязательно. Купаюсь потому что нравится ощущение, когда из воды выходишь, а на Крещение просто традицией стало».

Денис Краснов, член молодежного правительства Приморского края:

«Я отношусь положительно к нырянию в прорубь. Сам не нырял, но с уважением отношусь к тем людям, кто каждое Крещение придерживается этой традиции. Во-первых, очень важно придерживаться традиций, которые являлись и являются конструктивными для нашего общество. Во-вторых, ныряние в прорубь, в некотором смысле, является одним из вариантов духовного развития человека».

Андрей Степанов, президент Шахматной федерации Владивостока:

«Регулярно ныряю в прорубь с целью закаливания. На Крещение этого делать не буду, так как будет большое столпотворение. Являюсь убежденным атеистом и считаю все религиозные традиции полнейшим мракобесием. Любой другой день подходит для ныряния в прорубь ничуть не хуже, чем Крещение».

Денис Биндасов, солист группы «Марлины»:

«К купанию в проруби я отношусь нейтрально, не являюсь сторонником подобных мероприятий. Но из любопытства несколько лет назад я все-таки попробовал окунуться. Заранее никак не готовился, это была спонтанная идея. Я несколько раз занырнул, поднялся из проруби - и сразу под полотенце. В первые минуты после купания чувствуешь бодрость и какую-то свежесть духа и тела. Приятное ощущение. Несмотря на это, в ближайшее время повторять этот «эксперимент» пока нет желания».

Владимир Лапынин, чемпион мира по пауэрлифтингу, тренер детской спортивной школы «Вертикаль»:

«Купаюсь на Крещение очень давно, много лет. Не станет исключением и нынешний год. В холодной воде купаюсь постоянно: закаливание полезно для организма. Но в день Крещения окунуться в купель по-особенному замечательно».

Дмитрий Санников, Максим Низкодубов