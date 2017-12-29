Известный российский астролог Павел Глоба озвучил прогноз на предстоящий год желтой земляной Собаки, сообщает «Deita.ru».

Прогноз весьма обнадеживающий - по его словам, год обойдется без апокалипсиса и жутких потрясений. В целом 2018 год - невоенный, нереволюционный.

Вместе с тем он отметил, что несмотря на отсутствие вероятности конца света, по восточному календарю в год желтой земляной Собаки возникнет очень много судебных процессов, которые вызовут мировой резонанс.

Кроме того, в грядущем году возможен «шквал жесткой критики, черного пиара».

Главным трендом нового года станет создание союзов, альянсов, корпораций и оппозиций.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало о 10 тенденций ресторанных меню в новом году.

Таисия Масина