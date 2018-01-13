Рост смертности во время новогодних праздников натолкнуло депутата Госдумы Геннадия Онищенко на мысль сократить новогодние каникулы, сообщает «Deita.ru».

Бывший главный санитарный врач привел печальную статистику: по официальным данным за 2016 год, в каникулы показатель смертности был на 12,4% выше, чем в другие месяцы.

В связи с этим, по мнению Онищенко, рабочая неделя должна начинаться со 2 января: "Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу и не было этой "декады ужасов".

Как пишет РИА Новости, депутат подчеркнул, что большинство трагедий, происходящих в Новый год, связаны с употреблением алкоголя, различными ДТП, а также неправильным использованием пиротехники.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Жириновский хочет лишить россиян праздников.

Таисия Масина