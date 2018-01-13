Известный депутат рассказал, как избавить Россию от "декады ужасов"
Рост смертности во время новогодних праздников натолкнуло депутата Госдумы Геннадия Онищенко на мысль сократить новогодние каникулы, сообщает «Deita.ru».
Бывший главный санитарный врач привел печальную статистику: по официальным данным за 2016 год, в каникулы показатель смертности был на 12,4% выше, чем в другие месяцы.
В связи с этим, по мнению Онищенко, рабочая неделя должна начинаться со 2 января: "Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу и не было этой "декады ужасов".
Как пишет РИА Новости, депутат подчеркнул, что большинство трагедий, происходящих в Новый год, связаны с употреблением алкоголя, различными ДТП, а также неправильным использованием пиротехники.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Жириновский хочет лишить россиян праздников.
Таисия Масина