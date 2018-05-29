Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ завершился в городе Дуйсбург в Германии, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

В нем приняли участие более шестисот спортсменов из пятидесяти двух стран. Россию в Германии представляли двадцать три гребца. Среди них – приморский каноист, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Штыль.

Именно он принес в копилку приморской сборной две золотых медали. Первое «золото» он завоевал на дистанции двести метров в каноэ-одиночке с результатом 39,974 секунды, опередив ближайших соперников почти на корпус лодки.

Второе "золото" Иван Штыль выиграл с напарником Александром Коваленко на дистанции двести метров в каноэ-двойке с уверенным преимуществом более одной секунды.

Кроме того одну бронзовую медаль на Кубке мира в Германии в байдарке-четверке на дистанции пятьсот метров среди женщин Приморскому краю принесла Кира Степанова, выступавшая за регион в параллельном зачете.

Отмечается, что Иван Штыль начинает подготовку к Чемпионату Европы по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 6 по 8 июня в сербском Белграде.

Приморский каноист является одним из самых титулованных гребцов страны на сегодняшний день. Он бронзовый призер Олимпийских игр, 14-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России.



Напомним, поддержку развития массовой физкультуры и спорта временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко считает приоритетной задачей. Глава региона заявил, что готов помогать развитию спорта в Приморье, в том числе и с привлечением титульных спонсоров для поддержки спортивных клубов и федераций.

Таисия Масина