25 Март 2018, 14:28
Известный журнал сделал неоднозначную обложку с Путиным
Источник изображения: kremlin.ru
Еженедельный американский журнал Time поместил на обложку Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.
Российский президент изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь". Журнал появится в продаже 2 апреля.
По имеющимся данным, одной из главных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".
Отметим, у Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.
Виктор Бруевич