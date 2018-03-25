Еженедельный американский журнал Time поместил на обложку Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.

Российский президент изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь". Журнал появится в продаже 2 апреля.





По имеющимся данным, одной из главных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".

Отметим, у Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.



Виктор Бруевич



