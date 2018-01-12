Скандальное видео, сделанное в одном из супермаркетов Фреш25, появилось в соцсети, сообщает «Deita.ru».

На этот раз отличился магазин, расположенный в торговом центре Clover House. Случайный посетитель заснял здесь таракана, вальяжно ползающего по готовому салату.

Подписчики популярного сообщества в соцсети, опубликовавшего видео, тут же принялись шутить на этот счет: "Таракан объелся , еле выполз", "Ужин у Стасика", "На новый год салатов таракашка не наелся!". А одна из пользователей рассказала, что недавно видела, как девушка, которая накладывала еду, убрала таракана голыми руками со стекла на витрине и сразу стало понятно, что сотрудники привыкшие.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что во Фреш25, расположенном по улице Анны Щетининой, жительница Владивостока нашла мышь.

Таисия Масина