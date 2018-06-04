В полицию Владивостока позвонила молодая горожанка и сообщила о встрече с извращенцем. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, девушка рассказала, что она шла на работу, когда в одном из подземных переходов в центре города навстречу ей вышел неизвестный мужчина.

Незнакомец неожиданно спустил штаны и продемонстрировал шокированной горожанке гениталии. Девушка сильно испугалась и быстро выбежала из перехода, а затем позвонила в полицию. Она попросила задержать извращенца, так как не исключает, что он живет где-то неподалеку и может снова встретиться ей на пути.

Стражи порядка приняли сообщение девушки и приступили к проверке поступившей информации. Личность эксгибициониста устанавливается.

Игорь Бегунов