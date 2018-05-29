В Амурской области водолазы приступят к поискам пропавшего лесника, об этом DEITA.RU сообщает ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ».

Рано утром во вторник, 29 мая, группа спасателей выдвинулась к месту поиска пропавшего рабочего ГАУ АО «Норского лесхоза». Планируется, что после обеда они начнут прочесывать близлежащие водоемы.

Напомним, в понедельник, 21 мая, в Селемджинском районе в 18 километрах от поселка Февральска с пожара ушел подсобный рабочий местного лесхоза. Сначала поиски велись силами предприятия и полицейскими, однако это результата не дало. Прибывшим спасателям удалось обнаружить возле одного из водоемов очки исчезнувшего. Здесь же следы исчезают.

Екатерина Лапкина