В районе бухты Козина Приморского края сгорело кафе, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

14 января в 17.57 на пульт пожарной охраны города Находка поступило сообщение о том, что в районе бухты Козина горит кафе.

Прибыв по указанному адресу в 18.07, огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара.

В 18.27 пожар был локализован, в 23.50 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 450 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц техники.

Виктор Бруевич