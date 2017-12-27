Новоиспеченные родители Приморья в уходящем году буквально соревновались за право назвать ребенка самым необычным именем, сообщает «Deita.ru».

По данным департамента ЗАГС Приморского края, в 2017 году в регионе родилось 219 двойняшек, 9 тройняшек и один раз родились пятерняшки - 4 мальчика и одна девочка.

При этом самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Александр, Максим, Дмитрий и Михаил. Для девочек – София, Виктория, Анастасия, Алиса и Мария.

Однако, наряду с привычными всем именами, которые давно на слуху, попадались имена, удивляющие своей оригинальностью.

К примеру, среди мальчиков встречаются - Енил, Диомид, Евсевий, Влас, Велимир, Наум, Воислав, Светангелсий, Нил, Милан, Святогор, Север, Ермак, Левон, Радомир, Эмилиан, Феодор, Люсиин, Лео, Князь.

Среди девочек особенно повезло малышкам с именами Астра, Велена, Афелия, Весения, Веста, Веолика, Флора, Сюзи, Стана, Николина, Лилит, Лучезара, Муза, Доротея, Палана, Капитолина и Клеопатра.

В интернет-сообществах развернулась бурная дискуссия на тему адекватности родителей, которые настолько оригинально называют своих детей. Пользователей, в основном, мучает два вопроса - как бедным детям дальше жить с такими именами и как их разрешили зарегистрировать, ведь Путин запретил называть детей Люциферами и Бочами и другими подобными именами.

Таисия Масина



