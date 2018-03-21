Во Владивостоке проведут паспортизацию зон ответственности по уборке городских территорий, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Об этом стало известно на совещании с управляющими компаниями, которое провел врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во вторник, 20 марта.

В совещании приняли участие глава Владивостока Виталий Веркеенко, представители около 60 управляющий компаний (УК) города. Как сделать город чистым, а обслуживание управляющих компаний качественным, обсудили на встрече с врио губернатора.

Последний снегопад выявил неэффективную работу организаций на подведомственных территориях.

«Необходимо составить список территорий и поручить управляющим компаниям круглогодично поддерживать на них порядок, в первую очередь чистить снег и наледь зимой. Они обязаны делать это на своих придомовых территориях. Население должно быть довольно качеством работы управляющих компаний», – заявил Андрей Тарасенко.

Виталий Веркеенко отметил, что такая работа по поручению главы региона будет проведена и добавил, что городские власти готовы к диалогу, выслушать и объективно оценить те трудности, которые сегодня есть у управляющих компаний.

Представители управляющих компаний отметили, что сейчас у большинства организаций нет соответствующей техники. Андрей Тарасенко поручил составить список необходимой в городе техники, отметив, что может быть рассмотрен вопрос об организации в Приморье сборочного производства уборочной техники.



На совещании от представителей управляющих жилым фондом организаций также прозвучало предложение пересмотреть тариф на содержание жилья. Однако мнение врио губернатора и мэра было однозначным: прежде чем поднимать тарифы, управляющим компаниям нужно показать качественную работу.



Михаил Грач