Дом-2 – это неоднозначный проект, который в свое время буквально расколол зрительскую аудиторию на два лагеря. Представители одной стороны были уверены, что Дом-2 не достоин ни секунды внимания, так как сюжет его постановочен, а шоу держится за счет скандалов и потасовок фриков-участников. Другие зрители были уверены, что реалити-шоу показывает настоящие чувства и едва ли не единственное учит жизни.

Как бы то ни было, из скандального шоу Дом-2 неспешно перерос в долгожителя – не так давно он отпраздновал свой тринадцатый день рождения на ТВ. Его продолжают смотреть преданные фанаты, которые собираются в тематических группах в социальных сетях и на сайтеШлок, где обсуждают поведение героев, события прошлых и будущих выпусков, сплетничают по поводу руководства проекта.

Одним из ярких событий последнего времени стала внезапная смена продюсера шоу. Чтобы вы понимали, почему инцидент вызвал мощный резонанс: главного продюсера, который создал и раскрутил шоу, Алексея Михайловского, сместили с должности. Он занимал ее 13 лет и вместе со своей женой, правда, бывшей, поднимал популярность проекта. Вместо почетной должности в продюсерском кресле Михайловскому предложили пост помощника наставника – незавидное место после столь высокого руководящего положения. Останется ли Михайловский в Доме-2, теперь неясно.

Пустующее место генерального продюсера занял Александр Карманов – бизнесмен, пришедший в состав руководства шоу несколько лет назад. Его экс-супруга, Ольга Орлова мелькала среди ведущих шоу, но потом сменила род деятельности, уйдя в шоу-бизнес.

Подобная перестановка продюсеров стала поводом для активного обсуждения поведения и мотивов всех участников конфликта. Свое мнение выразила и бывшая жена Михайловского, которая занималась продвижением Дома-2 в период становления шоу. Она уверена, что Карманов, пусть и опытный продюсер, работающий с шоу не первый год, все же уступает ее бывшему супругу в профессионализме. Свое сожаление об уходе человека, который раскрутил и поддерживал спрос на проект у зрителя, выразила и Ольга Бузова.

Сложно представить, как отразится смена в руководящем составе на составе проекта и его зрителях. Сложно предположить, как новый продюсер изменит формат шоу, кто останется в проекте, кто придет на Дом-2, будут ли его, как и прежде, смотреть и обсуждать, любить и ненавидеть.