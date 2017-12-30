Где с пользой провести новогодние каникулы для детей и взрослых — в обзоре «Deita.ru».

Как выяснилось, на новогодние банкеты места начали резервировать почти за месяц. Так что, кто позаботился об этом в конце ноября — начале декабря сможет «весело встретить Новый год». Тем же, кто только накануне решил совершить вояж, придется рассчитывать на свою фантазию, так как мест уже нет.

Отличительной особенностью нынешних новогодних предложений можно назвать скудость программы развлечений. Или, если уже быть совсем точным, ее отсутствие. Все услуги на улице, как говорится, каток, горка, баня-сауна, прорубь, санки, лыжи… Также во многих домах отдыха и турбазах на территории установлены елки – хочешь, хороводы води, хочешь – фейерверки запускай.

Итак, обзор цен отдыха на природе. Отметим, что непосредственно встреча Нового года – с 31 декабря по 1 или 2 января увеличивает стоимость проживания почти в два раза. В обзоре указана стоимость стандартного двухместного номера с человека.

Комплекс отдыха «Маяк»

От Владивостока езды на машине – 30-40 минут. На данный момент остался одноместный номер на первом этаже коттеджа. Здесь встретить Нового Года с 31 декабря по 2 января могут два взрослых с детьми (до 5 лет завтрак – бесплатно, до 16 лет – завтрак будет стоить 250 рублей). Праздничные сутки проживания – 18 500 рублей. Последующая праздничная неделя, стоимость номера (обычный вид) – 7000 рублей, с видом на море на одну тысячу дороже – 8000 рублей.

Есть горка, каток, развлечения и игры.

Центр семейного отдыха «Лесная поляна»

Практически пригород Владивостока

Стоимость номера – 3500 рублей. При этом проживание дает 50-процентную скидку на посещение сауны и подъемник. Есть горнолыжный и банный комплекс.

Если отдыхать большой компанией, то порекомендуют брать трёхместные номера стоимостью 2400 рублей, причем эта цена действует на все новогодние каникулы – до 15 января. После – 1600 рублей.

База «Алмазный берег» (Уссурийский район)

Проживание – 3 500 рублей в сутки на протяжении всех новогодних каникул и далее.

Каток, горка, баня, прорубь, освященная территория. Для любителей шашлыков – мангальные зоны, для страстных рыбаков — рядом речка. Говорят, щука здесь — отменная и ловится хорошо.

«Северная сказка» (с. Алексеевка, Надеждинский район)

Коттедж «Барон» (2-х этажный дом, камин, бильярд) на 18 человек. Встреча Нового года – 90 000 рублей, после – 30 000 рублей.

Кирпичный дом на 6 человек – встреча Нового года – 15 000 рублей, после 10 000 руб.

Савелий Поддубный