Утвержден Порядок осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением детей в семьях с низким доходом, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

По словам старший помощник прокурора края Виолетты Дорожкиой, с заявлением о назначении выплаты (о распоряжении средствами маткапитала) в отношении первого ребенка можно обратиться по месту жительства в региональный орган соцзащиты населения, в отношении второго — в территориальный орган Пенсионного фонда России. Также с документами можно обратиться в МФЦ.

Выплата в связи с рождением или усыновлением второго ребенка осуществляется гражданину, получившему государственный сертификат на материнский капитал и из его средств.

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте РФ за 2-й квартал прошедшего года. Так, в Приморье эта сумма составляет 13 553 рубля.

Порядком определен перечень прилагаемых документов, особенности подачи документов в случае рождения или усыновления двух и более детей.

Назначается выплата в месячный срок с момента приема или регистрации заявления с документами на один год.

Суммы выплачиваются через кредитные организации, указанные в заявлениях, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема материалов.

Отметим, ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев после его рождения. В остальных случаях настоящая ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Екатерина Лапкина