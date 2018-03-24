Граждане могут получить льготный кредит на приобретение деревянных домов заводского изготовления, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина, законодатель предоставит субсидии российским кредитным организациям для возмещения выпадающих доходов, возникших вследствие предоставления кредитов гражданам, которые решили приобрести деревянный дом заводского изготовления.

Процентная ставка, предусмотренная кредитным договором, определяется в виде разницы между действующей на дату выдачи кредита ставкой кредитной организации и скидкой в размере 5 процентных пунктов.

Кредит можно получить в рублях с 1 апреля по 30 ноября 2018 года.

При этом размер кредита составляет не более 3,5 миллиона рублей, заемщиком по договору купли-продажи должна быть внесена предоплата в размере не менее 10 процентов стоимости приобретаемого дома.

Срок передачи деревянного дома заводского изготовления заемщику по договору купли-продажи составляет не более четырех месяцев с момента заключения договора.

Екатерина Лапкина