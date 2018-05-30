Специалисты рассказали, как теперь обстоят дела с покупками у россиян, сообщает DEITA.RU.

Об этом в интервью РГ рассказала декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова.

Так, например, по ее словам, за год с 30 до 25 % сократилось число людей, целенаправленно посещающих магазины со скидками и специальными предложениями.

На 3 % снизилось число россиян, которые специально ищут скидки, акции на товары, которые они покупают регулярно – это 33 % россиян.

А 33 процента россиян (против 36 процентов годом ранее) признались, что сознательно ищут промоакции и скидки на товары, которые они покупают регулярно.

Сообщается, что россияне стали реже обращать внимание на так называемые имитационные скидки.

По словам Комиссаровой, россияне учатся считать собственные деньги и тратить их с умом из-за последнего экономического кризиса.

Ирина Петрова