сап
Источник изображения: DEITA.RU

Уже третий год любители sup-серфинга открывают сезон катания «угоном» льдины на Маяке, сообщает DEITA.RU. 

Столько машин на Токаревской кошке встретишь не каждый летний день. Тем удивительнее для обывателя увидеть это в конце марта, когда до летнего сезона ещё пара месяцев. Это владивостокские любители прогулок на досках решили оригинально открыть сезон. Хотя особо упертые катаются и всю зиму, большинство ждёт плюсовой температуры хотя бы воздуха.

сап море

Всё совпало в эту субботу: тёплая, безветренная и солнечная погода и желание скорее выйти на воду. Традиции «угона льдины» уже третий год. Если в начале к двум «отморозкам», пившим чай на шезлонге на льдине, даже приезжали спасатели, то в этом году за саперами следили СМИ, а количество желающих превысило 50 человек.

сап, море, владивосток

В принципе, в катании на льдине нет ничего страшного: она достаточно толстая, чтобы выдержать вес нескольких человек. А современная экипировка (гидрокостюмы различной толщины) позволяют не бояться незапланированного купания. 

Сегодня окунания были только на выходе на воду, когда отламывался край припая, да по собственной инициативе, так жарко было грести.

сап, владивосток, море

А уже на самой льдине начался настоящий карнавал. Во-первых, выбранный кусок принялись отпиливать бензопилой от прибрежного льда острова Елена. Незанятые в этом процессе пустились во все тяжкие: после обязательной фотосессии, девушки разного возраста начали танцевать, кто-то достал гитару, кто-то заваривал кофе, а кто-то нырял за гребешком (и тут же его употреблял с алкоголем). 

сап, владивосток, море

Затем настал кульминационный момент: распределившись по краям льдины, саперы начали грести! Цель была — Владивосток, а точнее — Маяк. Увы, из-за течения и разнородности гребцов, пригнать льдину к берегу не удалось. Получилось лишь столкнуться с другой льдиной. Но это тот случай, когда важен был процесс. Завершилась «официальная часть» фотографированием участников в виде букв SUP.

Владислав Быстров

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