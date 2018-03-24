Уже третий год любители sup-серфинга открывают сезон катания «угоном» льдины на Маяке, сообщает DEITA.RU.

Столько машин на Токаревской кошке встретишь не каждый летний день. Тем удивительнее для обывателя увидеть это в конце марта, когда до летнего сезона ещё пара месяцев. Это владивостокские любители прогулок на досках решили оригинально открыть сезон. Хотя особо упертые катаются и всю зиму, большинство ждёт плюсовой температуры хотя бы воздуха.





Всё совпало в эту субботу: тёплая, безветренная и солнечная погода и желание скорее выйти на воду. Традиции «угона льдины» уже третий год. Если в начале к двум «отморозкам», пившим чай на шезлонге на льдине, даже приезжали спасатели, то в этом году за саперами следили СМИ, а количество желающих превысило 50 человек.





В принципе, в катании на льдине нет ничего страшного: она достаточно толстая, чтобы выдержать вес нескольких человек. А современная экипировка (гидрокостюмы различной толщины) позволяют не бояться незапланированного купания.

Сегодня окунания были только на выходе на воду, когда отламывался край припая, да по собственной инициативе, так жарко было грести.





А уже на самой льдине начался настоящий карнавал. Во-первых, выбранный кусок принялись отпиливать бензопилой от прибрежного льда острова Елена. Незанятые в этом процессе пустились во все тяжкие: после обязательной фотосессии, девушки разного возраста начали танцевать, кто-то достал гитару, кто-то заваривал кофе, а кто-то нырял за гребешком (и тут же его употреблял с алкоголем).





Затем настал кульминационный момент: распределившись по краям льдины, саперы начали грести! Цель была — Владивосток, а точнее — Маяк. Увы, из-за течения и разнородности гребцов, пригнать льдину к берегу не удалось. Получилось лишь столкнуться с другой льдиной. Но это тот случай, когда важен был процесс. Завершилась «официальная часть» фотографированием участников в виде букв SUP.

Владислав Быстров