Никто на Земле не ругал рестораторов больше, чем знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи. Но, делая это, он выработал уникальный навык - научился определять, будет ли он есть ужасную еду, прежде чем его тарелку даже ставили ​​на стол, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на Fox News.

Гордон Рамзи рассказал о трех главных индикаторах плохого ресторана, включая столики, специальные предложения и супы.

«Есть одна вещь, которая всегда тревожит меня, - это когда вы заходите в ресторан, и сразу получаете столик», - начал Рамзи. «Любой хороший ресторан должен быть заполнен на 98 процентов. Если вы прогуливались по улице, зашли в ресторан и там есть свободные столы, в этом ресторане что-то не так».

Рамзи также предупредил, что нужно улавливать моменты, когда официанты перечисляют специальные предложения - и добавил, что посетители должны быть одинаково осторожны в любых местах, которые рекламируют «суп дня».

Алина Калинина