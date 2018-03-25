Мост на остров Русский, океанариум, мост через бухту Золотой рог, здание администрации Приморского края — все это объекты, на которых без работы альпинистов не обойтись. Специально для DEITA.RU «промальпы» рассказали, что такое настоящий страх и могут ли женщины работать на высоте.

«Как-то нам пришлось пробираться по чердаку с одного конца дома в другой, — рассказывает Родион Симонов, — промышленный альпинист, ты идешь, ничего не видно, а там куча голубей, мертвых и живых. В общем, как в фильмах ужасов».





Забавных и страшных случаев в копилке промальпов достаточно. Для кого-то промышленный альпинизм — это основная работа, а для кого-то подработка. Во Владивостоке не очень много компаний, которые занимаются подобным видом работ, так как данные услуги очень специфичны, но конкуренция все равно имеется. Обычно у разных организаций свой определенный стиль выполнения работ.





«У нашей профессии есть огромное будущее, — говорит Родион Симонов, промышленный альпинист, — так как сейчас все города строятся вверх, услуги промышленный альпинистов будут востребованы еще очень, очень долго. Могут изменяться какие-то технологии, но механизмами эту работу пока не заменишь».





В перечень работ, за которые могут взяться ребята, входит: уборка снега и сосулек с крыш; утепление стен; герметизация межпанельных швов, мойка окон, фасадов, крыш; монтаж и замена стеклопакетов; ремонт фасадного остекления; реставрация зданий и сооружений; строительно-монтажные работы; ремонтные работы на высоте; подъем-спуск негабаритных предметов; покрасочные работы; срочная альпинистская помощь; монтаж и обслуживание наружной рекламы; арбористика (удаление и обслуживание деревьев); монтаж и демонтаж металлоконструкций и сварочные работы на высоте.

Часто мы даже не задумываемся, что в этот самый момент, где-то высоко над нашей головой промышленный альпинист выполняет свою работу. Чтобы стать промальпом надо пройти курсы подготовки альпинистов, где ты подтверждаешь свою квалификацию при работе с веревками. Ты должен уметь выполнять работы, которыми планируешь заниматься: монтаж или установка кондиционеров, покрасочные работы или сварочные, а снаряжение обязательно должно быть сертифицировано и от «топовых» мировых производителей.





«Мне было страшно после простоя, – говорит Родион, – когда долго не работал, или когда ты осваиваешь новую высоту, например в 20 метров. Страшно, когда на тебе большая ответственность за других людей. Как-то был случай, когда какой-то мужчина пошел за нами на крышу и долго кричал сверху. Мы думали, что он обрежет нам веревки, вот тогда было по-настоящему страшно».

Работы на высоте включены в перечень работ с вредными и тяжелыми условиями труда (постановление правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №162). Закон запрещает применение на этих работах труда женщин. Однако, работодатель может принимать решение о применении труда женщин, если будут созданы все условия для ее безопасности. В случае с Надей Безбородовой, техника безопасности соблюдается неукоснительно.





«Девушка может работать в промышленном альпинизме, – говорит Надежда, промышленный альпинист, – правда не все виды работ может выполнять, например, сварку или подъем тяжелых объектов, но это возможно и мне все это интересно».

Зимой для альпинистов работы почти нет, основной сезон – весна, когда люди хотят «помыться», после холодов и осень, когда все хотят подготовиться к зиме.

«На мосту на Русский остров мы турбинками зачищали металлические конструкции пилонов, потом грунтовали и красили их, — рассказывает Надя, — мы находили те, что покрыты коррозией или краска полопалась. Такие работы очень зависимы от влажности, холода и температуры».





Что касается физических требований для этой работы – их нет. Ребятам кажется, что промышленные альпинисты могут быть тучными, но они ни разу таких не видели. «Снаряжение рассчитано на людей разной конфигурации, поясняет Родион, что обвязки, что веревки могут выдерживать достаточно большие статические нагрузки». Например, обычное спусковое устройство, рассчитано на 150 килограмм.

«Как-то был период в жизни, когда я спала очень мало, буквально 6 часов за 5 суток и во время работ на высоте в 30 метров, я заснула на тонкой балке, – вспоминает Надя забавный случай, – в тот момент я как раз висела над бассейном в океанариуме. Я находилась далеко от остальных и меня не могли разбудить, поэтому поспала на высоте полчаса и продолжила работу».





Бояться высоты на первых порах – это нормально, но если у Вас головокружение, тошнота, страх переходит в панику, не давая действовать – значит это акрофобия. Высотобоязни подвержены примерно 5% мужчин и 4% женщин. Говорят, что эта болезнь довольно успешно лечится, но с этим надо идти бороться не в промальпы, а к психиатру.

Александра Чистик