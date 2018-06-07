Роскачество опубликовало рекомендации специалистов по приобретению качественного молока, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

По мнению экспертов, приобретать молоко нужно в герметичной и желательно непрозрачной упаковке и следить за наличием отметки о соответствии продукта ГОСТ.

«Именно в случае с молоком не стоит экономить на безопасности, не надо рисковать. Молоко - слишком хороший субстрат для развития всех нежелательных бактерий, и поэтому надежная упаковка при низкой температуре хранения - это залог сохранения микробиологической чистоты продукта. Кроме этого, многослойная структура полимерной комбинированной упаковки создает еще и небольшой эффект холодильника», - сообщила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

Первым признаком качественного продукта является наличие на молоке надписи "ГОСТ 31450". В молоке по стандарту установлен повышенный уровень белка - не менее 3%, тогда как в молоке по ТУ или СТО белка может быть меньше - всего 2,8%. «Молочный белок - это один из самых важных компонентов молока, и повышенное его содержание в продукте очень важно, например, для детей, спортсменов, беременных женщин», - подчеркивают в Роскачестве.

Желающим выпить молоко в ближайшие дни специалисты рекомендуют покупать пастеризованное. Такое молоко на заводе прогревается при температуре около 70 градусов по Цельсию - полезные свойства продукта при этом сохраняются, а вредные бактерии уничтожаются. Как пояснили в Роскачестве, оно сохраняет все полезные характеристики, но его необходимо хранить в холодильнике, в связи с этим эксперты рекомендуют отказаться от покупки пастеризованного молока, если полка магазина недостаточно охлаждена. Срок годности такого молока, как правило, составляют от 5 до 10 суток.

Ультрапастеризованное молоко нагревают на заводе до очень высокой температуры, не менее чем 137 градусов по Цельсию, но держат всего несколько секунд. И за это короткое время при высокой температуре в молоке убиваются практически все бактерии. Такое молоко становится стерильным и может храниться при температуре не выше 25 градусов до 6 месяцев.

Говоря о стерилизованном молоке, специалисты Роскачества отметили, что оно уже по своему названию является промышленно стерильным, в нем тоже нет никаких бактерий. Оно тоже может храниться 6 месяцев при температуре не выше 25 градусов, но технология получения стерилизованного молока немного отличается: молоко нагревают до температуры чуть выше 100 градусов по Цельсию и выдерживают при этой температуре 20 минут. Это молоко также может храниться и при комнатной температуре.

«Первое место по степени полезности, конечно, у пастеризованного молока. А если выбирать между ультрапастеризованным и стерилизованным, я бы все же отдала предпочтение ультрапастеризованному, потому что его обрабатывают при высокой температуре, но в течение очень короткой выдержки (экспозиции). В результате за эти 3-5 секунд не успевают разрушиться некоторые минеральные компоненты и биологически активные комплексы. И самое главное, это отмечают дети, в ультрапастеризованном молоке нет столь нелюбимого ими привкуса кипячения. То есть оно и на вкус будет... благороднее и полезнее стерилизованного», - отмечает руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

Дмитрий Санников