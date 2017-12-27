Пленум Верховного суда России в своем постановлении разъяснил, как взыскивать алименты, сообщает Deita.ru.

Суд вправе устанавливать твердую сумму выплат в некоторых случая. Во-первых, в случае если родитель имеет нерегулярный заработок, получает деньги в иностранной валюте или частично натуральным продуктом. Во-вторых, если родитель скрывает свои доходы. Тогда можно и в твердой валюте и какую-то часть от зарплаты. В третьих, если доля от зарплаты не позволит сохранить прежний уровень от жизни ребенка. Богатый папа также выплатит алименты в фиксированной сумме.

Сталкиваясь с ситуацией, когда нужно решать вопрос алиментов в судебном порядке, часто возникает вопрос, а в какой суд обращаться. Deita.ru разъясняет, что, когда родитель подает иск на взыскание алиментов, не имеет значения, в какой суд он обращается — по своему месту жительства или по месту жительства ответчика. При этом, если алиментщик сам подает в суд, чтобы сократить сумму выплаты, то ему необходимо обращаться в суд по месту жительства ответчика.

Отметим, что пожилые люди имеют право обратиться в суд с целью взыскания алиментов со своих взрослых детей. Однако родитель алкоголик, игрок или каким-либо другим образом непристойно себя ведет, ему будет отказано в выплате алиментов.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о том, что по итогам 11 месяцев 2017 года на исполнении в УФССП России по Приморскому краю находилось более 22 тысяч подобных дел. Общая сумма задолженности по ним составила 1,8 миллиарда рублей. В результате работы по взысканию алиментов остаток неоконченных дел по итогам 11 месяцев составил 12 570 производств.

Средняя сумма задолженности по алиментам составляет 99,2 тысячи рублей. Минимальная сумма взыскания в регионе, согласно решению суда, была 500 рублей в месяц, максимальная — 1 миллион рублей ежемесячно.

Екатерина Лапкина