Специалисты Примгидромета рассказали, что в начале этой недели погода в разных районах Приморья будет отличаться, сообщает DEITA.RU.

Так, в южной половине края временами будут идти дожди. Облачность и дожди уменьшат как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев: минимальная температура воздуха 6-12 градусов тепла, днём 16-23 градуса тепла, в прибрежных районах 9-15 градусов тепла.

Над севером края сохранится поле повышенного атмосферного давления. Обойдётся без осадков. При отсутствии облаков создадутся условия для ночного выхолаживания и значительного дневного прогрева. Ночью будет прохладно от 1 до 5 градусов тепла, а днём воздух прогреется до 24-30 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, в середине этой недели погода в Приморье начнёт меняться. Дожди ослабеют, погода начнёт улучшаться. А по северу края будут смещаться атмосферные фронты, которые вызовут здесь кратковременные дожди.

Во Владивостоке в начале недели облачно, дождливо и прохладно. Ветер свежий. Температура воздуха ночью 7-10 градусов, днём 12-15 градусов. В середине недели погода улучшится, дожди прекратятся. Температурный фон повысится на 2–4 градуса.

Ирина Петрова