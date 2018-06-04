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Источник изображения: «Deita.ru»
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Российский суд запретил использование и продажу на территории страны таблеток для похудания и порошки для сжигания жира. Распространение таких препаратов теперь будет караться законом, сообщает DEITA.RU.

Предпосылками к таким радикальным мерам со стороны государства стали результаты исследований веществ на основе биологически активных добавок. Документально подтвердилось, что они негативно воздействуют на организм – провоцируют заболевания кожи, головные боли, тошноту и изрядное потоотделение.

Стоит отметить, что в 2015 году Интерпол, а позже и Роспотребнадзор заявили, что жиросжигатели категории DNO и БАДы несут смертельную опасность, но, несмотря на это, продажи таких препаратов продолжались нелегально.

Врач-терапевт и сотрудник фармацевтической компании Приморья Елена Соловьева уверена, что жиросжигатели призваны преимущественно «вытягивать» из людей деньги, взамен отдавая лишь тяжелейшие последствия для организма: «Такие препараты могут приносить пользу, в основном, тем людям, кто страдает одной из последних стадий ожирения. Принимая эти вещества, человек не только сбрасывает лишний вес, но и тем самым защищает себя от целого списка проблем, которые обладают полные люди – инсульт, сахарный диабет, инфаркт и гипертония. А вот когда проблемы с весом у человека есть, но масштабными они кажутся только ему, но никак не лечащему врачу, то жиросжигатели при употреблении снижают работу сердца, вызывая повышенный риск возникновения инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, для не слишком «тучных» людей лучше работать на износ в спортзале, а не «сидеть» на таблетках».

Напомним, первые БАДы и жиросжигатели начали использовать еще в XX веке. Первое время рынок просто «взорвали» эти вещества. После того, как несколько человек погибли после употребления таких препаратов, во многих странах они попали под запрет. Их стали производить нелегально.

 Максим Низкодубов

 

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