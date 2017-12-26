Федеральная служба государственной статистики озвучила стоимость новогоднего стола в Приморском крае, сообщает «Deita.ru».

Сотрудники ведомства провели исследование, где определили среднюю стоимость продуктов для праздничного стола. В список вошли говядина за 450 руб килограмм, яблоки, средняя цена которых составляет 52 рубля, шоколадные конфеты - 290 рублей за килограмм, картофель - 17 рублей за килограмм, игристое вино - 240 рублей за бутылку.

С такими ценами, утверждает служба, праздничный стол в Приморье можно собрать за 3,5 тысячи рублей.



Однако, интернет-сообщество с этим не согласилось. Приморцы достаточно резко высказались в адрес специалистов, которые, по их мнению, видимо "давно не заглядывали в магазины", иначе "каких годов такие цены?".

К примеру, житель Фокино привел стоимость некоторых из названных продуктов: "В городе Фокино картофель 35-45 рублей, а яблок по 52 нет, яблоки стоят от 85 и то которые есть не возможно. Конфеты за 250 карамель". Другой пользователь пишет: " Не знаю, где яблоки по таким ценам, в Находке по 110 минимум". Также реальные цены озвучила жительница Преображенья: "Картофель - 35 р кг, яблоки поискать надо, можно купить зимние 90 р кг, конфеты шок. дешевле 350 руб не найдёте".

В целом, люди советуют исследователям почаще ходить в магазины и внимательнее смотреть на цены, чтобы статистика была более правдоподобной.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что цены на развлечения под елкой в центре Владивостока возмутили горожан.

Таисия Масина