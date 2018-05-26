Хорошая погода установится в Приморье со второй половины следующей недели, об этом DEITA.RU сообщили в Примгидромете.

В начале следующей недели погода в разных районах Приморья будет отличаться. На южную половину края будет оказывать влияние депрессия, которая установится в конце текущей недели над Китаем. Временами пройдут дожди. Облачность и дожди уменьшат как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев: минимальная температура воздуха плюс 6–12 градусов, днём 16–23 градуса тепла, в прибрежных районах до плюс 15.

Над севером края сохранится поле повышенного атмосферного давления. Обойдётся без осадков. При отсутствии облаков создадутся условия для ночного выхолаживания и значительного дневного прогрева. Ночью будет прохладно, плюс 1–5 градусов, а днём воздух прогреется до плюс 30.

К середине недели погода в Приморье начнёт меняться. Депрессия переместится в Японское море. Её влияние на погоду края уменьшится. Дожди ослабеют, погода начнёт улучшаться. А по северу края будут смещаться атмосферные фронты, которые вызовут здесь кратковременные дожди.

Во Владивостоке в начале недели облачно, дождливо и прохладно. Ветер свежий. Температура воздуха ночью до плюс 10 градусов, днём 12–15. В середине недели погода улучшится, дожди прекратятся. Температурный фон повысится на 2–4 градуса.

Екатерина Лапкина