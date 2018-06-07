Язык 63-летней женщины «забеременел» после того, как сперма из сырого кальмара, которого она ела, попала ей в рот, сообщаетDEITA.RU со ссылкой на The Sun.

Женщина из Южной Кореи ощутила сильную боль после того, как кальмар впрыснул сперму в ткани ее рта. Кореянка оказалась в больницу.

Врачи заглянули ей в рот и сделали открытие, от которого становится не по себе: 12 маленьких, белых, веретенообразных, похожих на жуков тел «встроились» в ее язык и десны.

Этими телами оказались сперматофоры кальмаров, которые представляют собой капсулы, наполненные сперматозоидами.

Такие ужасы уже происходили ранее. Например, Pathology International сообщало, что 21-летняя японка почувствовала жжение после того, как съела половые органы сырого кальмара.

Алина Калинина