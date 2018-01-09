В популярном паблике «Экипажи ДПС» появилось фото с места дорожно-транспортного происшествия с участием «Камаза», сообщает «Deita.ru».

Как рассказывают очевидцы, авария произошла в районе дома 36 по Партизанскому проспекту. Водитель «Камаза» не рассчитал габариты своего автомобиля и зацепил припаркованные машины Toyota: Hiace и Nadia.

Пострадавших в результате аварии нет, но «железо» требует серьезного кузовного ремонта.

Ранее «Deita.ru» сообщало о крупном пожаре, произошедшем во владивостокской автомастерской. Здесь пострадало от огня сразу 11 автомобилей.

Дмитрий Санников