Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук зафиксировали землетрясение в Тихом океане магнитудой 4,7, сообщает DEITA.RU.



Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в районе мыса Козлова, на глубине 39 километров.

Ученые рассказали, что это произошло в 300 километрах от Петропавловска-Камчатского, поэтому в административном центре региона и в других населенных пунктах края подземных толчков люди не ощутили.

Специалисты присвоили данному сейсмическому событию энергетический класс 10,9.

Ирина Петрова