Тина Канделаки в своем Instagram высказалась о блокировке Telegram и предположила, что аудитория в таком случае уйдет в другие мессенджеры, сообщает DEITA.RU.

«Несколько слов о «Телеграме», в котором мы с вами уже переслали друг другу гигабайты информации, фотографий и личных данных, а теперь сидим и ждем, где же все это всплывет.

Время вертикально контролируемой информации стремительно уходит в прошлое. Если сайты еще можно блокировать, требуется время и деньги для создания новых, то создание телеграм-канала занимает всего несколько минут. Поэтому очевидно, что основными медиаплощадками, безусловно, скоро станут мессенджеры.

Сегодня опять все говорят про то, что ФСБ хочет получить ключи от шифрования «Телеграма». Но очевидно, что за телеграм-каналами и другими мессенджерами не угнаться. Как только у аудитории будут появляться подозрения в том, что персональная информация становится доступной кому-то еще, она уйдет в другие мессенджеры, а сингулярность будет этот процесс только ускорять. Так что блокировать легче, чем читать. Или я не права?» - пишет Канделаки.

В комментариях к посту большинство пользователей заявили, что пользуются WhatsUp и Telegram, малая часть опрошенных предпочитают Viber.

Напомним, Роскомнадзор грозит Telegram блокировкой, если мессенджер не предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей в течение 15 суток.

Павел Дуров, создатель Telegram, в свою очередь разместил в своем Twitter заявление.

«Угрозы блокировать Telegram, пока он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram будет отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни», - написал Дуров.

Алина Калинина