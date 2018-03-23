Вслед за президентскими выборами новый виток политической борьбы закручивается в одном из городов Приморья, сообщает DEITA.RU.

Известно, что глава администрации Находки Андрей Горелов получил уведомление от местной Думы, инициирующей процедуру его отставки.

Причиной, запустившей очередной маховик находкинской игры престолов, стало решение Верховного суда РФ, определяющее, что должность главы города может занимать чиновник, имеющий доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, которого, к слову, у Горелова не имеется.





Фото: Администрация АГО

Город лагерей

Между тем, акт недоверия депутатского корпуса, открыто высказанный главе города — не первый эпизод в давнем противоборстве между исполнительной и представительной ветвями находкинской власти. Как полагают наблюдатели, последняя в желании подточить ножки мэрского кресла использует любую возможность.

«Полгода назад находкинский суд уже отстранял Горелова, а краевой суд данное решение отменил. Дума и администрация находятся в оппозиции друг к другу. И эта борьба не заканчивается. Существует мнение, о силовом разрешении данного конфликта в пользу одной из сторон», — поведал агентству информированный источник, говоря об активном влиянии на политическую атмосферу в городе криминалитета с одной стороны и тех, кто пытается провести декриминализацию города, с другой.

А-ля Навальный

Судя по всему, в сложившемся противостоянии одних с другими начали появляться и первые сакральные «жертвы». Так, на прошлой неделе одно их приморских СМИ сообщило о совершенном нападении на советника главы Находки Олега Сорокина. Как передало издание, 14 марта около 8.30 утра неизвестный попытался облить Сорокина зеленкой, а также нанести ему физические увечья.





Фото: Администрация НГО

Утверждается, что одним из вероятных мотивов нападения стал конфликт чиновника с одной из местных криминальных группировок. Дескать, принципиальная деятельность помощника по зачистке городской администрации от криминогенных связей натолкнулось на жесткое неприятие последних. За что Сорокин и получил «ответочку» в виде выплеснутой на него бриллиантовой зеленой жидкости.

Некоторые странности в обстоятельствах произошедшего, например, выбор в качестве способа наказания неугодного чиновника обливания медицинским растворам, а также отсутствие заявлений, как со стороны правоохранителей, так и властей города, дали почву усомниться в реальности произошедшего инцидента.

Как уверяют злые языки, никакого нападения не было. Цель поднятой шумихи – набивание цены и подогревание интереса к скромной персоне помощника Сорокина. Один из аргументов – незначительный пост, занимаемый Сорокиным в находкинской вертикали власти. Руководствуясь принципами должностной иерархии и элементарной логикой весьма сомнительно, что советник главы может обладать полномочиями, властью и влиянием, достаточными для какой-либо системной борьбы с криминальным миром.

На чьих руках угольная пыль

По мнению наблюдателей, в истории с плесканием зеленки в Сорокина замещена не столько криминальная, сколько политехнологическая подоплека. Последние процессы, происходящие в городе Находка, не без оснований, позволяют предполагать, что в скором времени приморская «угольная жемчужина» может обзавестись новым градоначальником. «Ахиллесовой пятой» в позициях действующего главы администрации Находки Андрея Горелова продолжает оставаться не выходящий из политической моды угольный вопрос, чрезмерно затянувшееся решение, которого может дорого ему стоить.

Все еще памятны в народной памяти звонки мальчиков, дяденек и тетенек из Находки и следующие за этим обещания первых лиц разобраться. Если выполнение обещаний запаздывает, гнев народный устремлен в сторону того, кто ближе. А кто может быть ближе находкинцам родного мэра (пусть и избранного не всенародно, а тесным депутатским кругом)? В этой связи неудивительно, что позиции Горелова достаточно шатки и неустойчивы – невозможно одновременно угодить интересам жителей и угольщиков, не забывая при этом прислушиваться к рекомендациям губернатора, полпреда и депутатов Госдумы. Да и ещё вечно стоящий над душой, враждебный депутатский корпус не сдерживается в желании лишний раз попенять главе, ни только на то, что он, по их мнению, лоббирует интересы компаний, занимающихся открытой перевалкой угля, но и на ряд имеющихся в городе социальных проблем – не исполнение федеральных программ, не ремонтируемые вовремя дороги и далее по списку.

Специалист широкого профиля

Внимание наблюдателей обращает фактор, что главной загвоздкой для главы Находки может стать, вовсе не угольная пыль, стивидоры или акции протеста, а члены его ближайшего окружения. В этом ключе интерес вызывает фигура якобы подвергнувшегося нападению советника главы городской администрации Олега Сорокина. Говоря о политическом бэк-граунде последнего, некоторые упоминают его близость к команде недавно приговоренного к 13 годам заключения губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Кстати, аппарат которого в период с декабря 2011-го по апрель 2014 год возглавлял еще один островитянин, обосновавшийся во властной вертикали Приморья — Дмитрий Братыненко. В этот же период, в 2012 году, в МО ГО «Долинский» на должность мэра был избран некто Виталий Данилов. Приступив к исполнению полномочий мэра, Данилов произвел кадровые назначения. На должность первого вице-мэра по экономическим вопросам был назначен — Олег Сорокин. Но как выяснилось, новоявленный экономист не соответствовал квалификационным требованиям к занимаемой должности, так как не имел необходимого стажа и управленческого опыта. Незаконность данного распоряжения была подтверждена прокуратурой, а позже и судом. Последний установил, что на момент принятия Сорокина О.А. на должность муниципальной службы, он имел два высших образования: по квалификации «Специалист по физической культуре и спорту» и специальности «Физическая культура и спорт» по квалификации «Менеджер» и специальности «Менеджмент организации». Следовательно, не имел права занимать указанную должность. По некоторым данным, практически аналогичная история приключилась с Сорокиным в бытность заместителем главы Волоколамского муниципального района (Московская область).

Олег Сорокин, как очевидно человек разносторонний, тяготел к большому спорту и в 2014–2016 годы возглавлял Федерацию бокса Сахалинской области. Кроме всего прочего, Сорокин оказался не обделен предпринимательской жилкой и хваткой настоящего бизнесмена. Так, человек, возглавлявший сахалинских боксеров, являлся одновременно и генеральным директором двух сахалинских стоматологических клиник (аналогия так и напрашивается) — ООО «Региональный центр дентальной имплантации и сложного протезирования» и ООО «Медицинский центр», показавшим более 14 миллионов рублей совокупной прибыли за 2016 год.

К слову, в начале этого года, имя Олега Сорокина, к тому времени уже являвшегося помощником главы, уже оказывалось в центре скандала. Правда, по ошибке. Ряд местных СМИ растиражировали новость о том, что советник главы города Олег Сорокин помещен в СИЗО. Находкинская администрация поспешила это сообщение опровергнуть. Как выяснилось позднее, новость об аресте касалась другого Олега Сорокина — вице-спикера нижегородского Законодательного Собрания и тезки чиновника из Находки. Издание, первым опубликовавшее данное сообщение, выпустило опровержение. На этом казус был исчерпан.

Вы чьих будете?

Как признаются осведомленные источники агентства, господин Сорокин (некоторые причисляют его к кадрам «главного» политтехнолога приморской губернии Андрея Пономарева) в статусе советника, взял уверенный курс на «раскрутку» своего имени перед публикой. По слухам, ряду заинтересованных лиц уже ненавязчиво предлагалось познакомиться с господином Сорокиным (представляя его как потенциального сменщика Горелова) поближе. Как признаются лица, осведомленные с проходящими процессами, и сам Сорокин в неформальных беседах не то чтобы не опровергает эти слухи, но всячески намекает о своих мэрских амбициях.

Перефразируя классика, но раз политтехнолог прибыл в Находку, значит это кому-нибудь нужно? Как отмечают собеседники агентства, в неформальных беседах Сорокин недвусмысленно дает понять, что является одновременно человеком и от губернатора Андрея Тарасенко, и от полпреда президента по Дальнему Востоку Юрия Трутнева. Расспросить о фактах насыщенной биографии самого Сорокина (либо ходящих вокруг нее слухах), к сожалению, не представилось возможным – на все попытки пообщаться с Олегом Анатольевичем, его помощница, с сожалением, констатировала, что шефа нет на месте.

Метим в мэра

В этой связи весьма занимательным выглядит один из последних рабочих визитов в Находку врио Тарасенко, в ходе которого он дал ЦУ действующему главе города Горелову: «Людям приходится жить практически в шахтерских условиях, угольная пыль — повсюду. Ваша задача — вести переговоры со стивидорами, работать с ними. Если не получается — обращайтесь в администрацию края, говорите, что есть нарушения, но не бездействуйте, иначе люди из города будут уезжать».

Несмотря на то, что внешне со стороны Тарасенко и отсутствовали какие-либо серьезные жесты недоверия в сторону Горелова, за протокольным форматом того приезда врио некоторые аналитики углядели смотрины потенциального сменщика текущего главы местной администрации.

Таким образом, укрепление позиций советника Сорокина несет за собой дальнейшее ослабление позиций его патрона — действующего главы города Горелова. Шаткое положение последнего, помимо «бульдожьих схваток под ковром», омрачено тлеющим конфликтом городской администрации с местной Думой, подконтрольной депутату краевого Заксобрания Руслану Маноконову, суд над которым в рамках возбужденного уголовного дела переносился так часто, что наблюдатели давно сбились со счета. Впрочем, свой мандат народный избранник не утерял до сих пор. А ведь именно депутатский корпус, в свое время избравший Горелова главой города, имеет возможность его и низложить. В этой связи развернувшаяся дискредитация действующего главы, конечной целью которой стоит демонстрация его полной беспомощности в решении самых острых вопросов городской жизнедеятельности, депутатскому корпусу только на руку, полагают эксперты.

«Первостепенное значение для Горелова сейчас имеет сохранения собственных позиций. Его прежняя тактика уже выработала свой лимит. Прежние реверансы в сторону финансово-промышленных групп больше не приносят существенных дивидендов. Как бы не устраивала кандидатура Горелова местные ФПГ (в первую очередь стивидоров) — генеральная линия в крае изменилась. А вместе с ней поменялись и персонажи, готовые в любой момент припасть к кормушке», — комментирует ситуацию осведомленный источник. Как полагает собеседник агентства, куда большую роль в дальнейшей судьбе действующего главы, полномочия которого истекают еще не скоро, может сыграть не столько депутатский корпус, а личная позиция врио губернатора Тарасенко: «В случае если решение по Горелову будет окончательным, то поделать тот уже ничего не сможет — слишком высоки ставки. Остается только пребывать в режиме ожидания».

Собеседники агентства сходятся в одном, что борьба за место главы находкинской администрации проходит на фоне протестных настроений жителей города, ожидающих от главы Приморья конкретных шагов и выполнения обещаний. Не исключено, что анонсированный «ветер перемен», сулящий проветрить Находку от угольной пыли, задует сперва в двери городской администрации. На этом фоне, вполне вероятно, кому-то удастся успешно реализовать свои политические амбиции. И, видимо, данный процесс уже пошел: через пару дней после недавнего скандального инцидента с зеленкой, находкинские телеграмм-каналы распространили информацию о возможном назначении Олега Сорокина руководителем аппарата администрации. Что называется, через терние к звездам.

Мэра определил Путин?

Между тем, кандидатура Сорокина — далеко не единственный вариант, упоминаемый в разговорах о грядущей замене градоначальника Находки, в качестве возможного сменщика Горелова.

Некоторые из наблюдателей всерьез полагают, что в борьбу за управление городом может включиться «пятый мэр Владивостока», а ныне известный меценат Владимир Николаев. Как утверждается, для начала его политические амбиции вполне мог бы удовлетворить пост заместителя главы местной администрации. А там уже как пойдет. Хотя ещё совсем недавно те же эксперты обсуждали, что взоры известного благотворителя обращены в сторону дверей Законодательного Собрания края, открыть которые, он собирается с помощью довыборов в Хасанском районе.





Фото: Фонд ВВН

Впрочем, лишь вышеназванными кандидатурами выбор не ограничивается. Так еще за месяц до президентских выборов в кулуарах администрации Спасска-Дальнего стали шептаться о том, что нынешний глава местной администрации Вячеслав Квон, ранее занимавший должность председателя Думы города Артема, вновь находится «на чемоданах». По словам источника агентства, в разговорах упоминалось, что спасский градоначальник уходит на аналогичный пост в Находку.

Комментируя же правдивость данных слухов, сам Вячеслав Квон ответил корреспонденту, что «ему об этом ничего неизвестно».





Фото: DEITA.RU

Занимательный факт: согласно результатам минувших президентских выборов, возглавляемый Квоном Спасск-Дальний, показал лучший по Приморью результат за Владимира Путина – 68,9%. Тогда, как в Находке, результат «главного кандидата» составил лишь 62.83%. Его ближайший конкурент Грудинин, при этом, набрал более 23%. Как знать, вдруг именно президентские выборы и помогли определить ближайшее будущее третьего по величине города Приморья.

Андрей Горюнов