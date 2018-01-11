Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, на основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Адмирала» Самвела Мнацяна наказание за опасную игру высоко поднятой клюшкой - удаление до конца игры. Кроме того, капитан «Адмирала» дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.

Таким образом, Самвел Мнацян пропустит сегодняшний матч с астанинским «Барысом». Эта встреча станет заключительной для команды перед большим перерывом, связанным с проведением зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане. Букмекеры оценивают шансы команд, отдавая небольшое предпочтение гостям Владивостока: победа «Адмирала» — 2.97, ничья — 4.3, победа «Барыса» — 2.15.



Дмитрий Санников