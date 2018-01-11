Капитан владивостокской хоккейной команды «Адмирал» Самвел Мнацян дисквалифицирован на один матч, сообщает «Deita.ru».
Инцидент произошел в матче «Адмирала» с ханты-мансийской «Югрой», прошедшем на льду «Фетисов-Арены» 9 января. На 15 минуте Самвел Мнацян за опасную игру высоко поднятой клюшкой был удален до конца встречи.
Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, на основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Адмирала» Самвела Мнацяна наказание за опасную игру высоко поднятой клюшкой - удаление до конца игры. Кроме того, капитан «Адмирала» дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.
Таким образом, Самвел Мнацян пропустит сегодняшний матч с
астанинским «Барысом». Эта встреча станет заключительной для команды перед
большим перерывом, связанным с проведением зимних Олимпийских игр в корейском
Пхенчхане. Букмекеры оценивают шансы команд, отдавая небольшое предпочтение
гостям Владивостока: победа «Адмирала» — 2.97, ничья — 4.3, победа «Барыса» —
2.15.
Дмитрий Санников