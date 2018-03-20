Почти 3,5 миллиона рублей с начала года направлено на компенсации взносов за капитальный ремонт пенсионерам Приморья. С начала года эта мера социальной поддержки назначена почти 14,8 тысячам жителей края, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

По информации департамента труда и социального развития, в территориальные отделы с заявлениями о компенсации взноса за капитальный ремонт обратилось около 5,8 тысяч пенсионеров старше 70 лет, имеющих возможность получить компенсацию за этот коммунальный платеж в размере 50%. Остальные – получатели старше 80 лет, которым полагается компенсация 100%.

Согласно федеральному законодательству, компенсация взноса предоставляется неработающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собственниками жилья, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров.

Специалисты обращают внимание, что закон предусматривает компенсацию для пенсионеров старше 70 лет, если те не имеют льготного статуса.

Михаил Грач