В Магадане расследуется уголовное дело по факту оскорбления мэра города, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Магаданскому краю.

По версии следствия, с 4 декабря 2017-го по 8 февраля 2018 года некоторые магаданцы, используя «What’s Аpp», публично унижали честь и достоинство мэра города Магадана Юрия Гришана. Люди использовали различные псевдонимы и под ними писали сообщения в группу мессенджера, которые позднее и были расценены как оскорбительные. У ряда граждан, которые писали в группу, изъяты телефоны.

В пресс-службе СУ СК России по Магаданской области отметили, что в интересах следствия исследуются только «оскорбительные выражения размещенные в группах программы «What’s Аpp», при этом иная информация, содержащаяся в указанных телефонах, следствием просмотру и анализу не подвергается».

После проведения всех необходимых исследований будет принято решение телефоны приобщить к делу или вернуть владельцам.

Расследование уголовного дела «Оскорбление представителя власти» продолжается. По данной статье предусмотрено наказание в видео штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Екатерина Лапкина