На аукционе в Париже за 7 миллионов евро продана картина нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога, сообщает DEITA.RU.



По информации REUTERS, приобрел картину американский коллекционер, заплатив за лот в полтора раза больше начальной цены.

Художник создал данное полотно "Женщины в дюнах за починкой сетей» в 1882 году в окрестностях Гааги. Как писал сам Ван Гог, сцену в дюнах он "наблюдал утром после дождя". Как отмечают эксперты, это единственный пейзаж, который он выполнил маслом в ранний период творчества.





"Полотна великого художника сегодня крайне редко встречаются на рынке живописи, а в следующем десятилетии их, скорее всего, уже будет не найти на аукционах", - отмечают в аукционном доме Artcurial Брюно Жобера.

Ирина Петрова