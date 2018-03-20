мопед дтп
Источник изображения: nhk_off

Серьезное ДТП едва не произошло в Находке, сообщает DEITA.RU.

На кольце МЖК (Молодежного жилого комплекса) мужчина на  мопеде не успел затормозить перед движущимся автомобилем и чуть не спровоцировал серьезную аварию. 

Он спрыгнул с транспортного средства буквально за секунду до того,  как оно, упав, вылетело перед машиной. Неизвестно, что  почувствовал в этот момент автомобилист, но водитель мопеда, будто  по привычке,  встал,  поднял свой транспорт и уехал,  как ни в чем не бывало.

Интернет-пользователи по традиции разделились на  два лагеря. Одни уверены, что "сезон открыт" и "хрустишки" выехали на дороги. Другие восхищены реакцией и мастерством мопедиста: "Круто заложил! За трюк 5!", "Вовремя и умело прыгнул", "Ваще красава. Никто же не пострадал".

Таисия Масина

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