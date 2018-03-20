Серьезное ДТП едва не произошло в Находке, сообщает DEITA.RU.

На кольце МЖК (Молодежного жилого комплекса) мужчина на мопеде не успел затормозить перед движущимся автомобилем и чуть не спровоцировал серьезную аварию.

Он спрыгнул с транспортного средства буквально за секунду до того, как оно, упав, вылетело перед машиной. Неизвестно, что почувствовал в этот момент автомобилист, но водитель мопеда, будто по привычке, встал, поднял свой транспорт и уехал, как ни в чем не бывало.

Интернет-пользователи по традиции разделились на два лагеря. Одни уверены, что "сезон открыт" и "хрустишки" выехали на дороги. Другие восхищены реакцией и мастерством мопедиста: "Круто заложил! За трюк 5!", "Вовремя и умело прыгнул", "Ваще красава. Никто же не пострадал".

Таисия Масина