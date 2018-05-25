Краевой фестиваль казачьей культуры «ЛЮБО!» пройдет 2-3 июня 2018 года в городе Арсеньеве, сообщили DEITA.RU в управлении культуры администрации АГО.

Фестиваль «ЛЮБО!» пройдет в Арсеньеве уже седьмой год подряд, в 2017 году он получил статус краевого. Цели мероприятия – изучение, сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры, знакомство с творческими коллективами и мастерами декоративно-прикладного искусства Приморья.

В этом году заявки на участие в фестивале уже подали 49 творческих коллективов из 19-ти муниципальных образований Приморского края.

На фестивале будут представлены различные жанры казачьего творчества. Зрителей ждут яркие, самобытные выступления народных хоров и фольклорных коллективов, солистов, вокальных ансамблей и ансамблей народных инструментов. Свое творчество продемонстрируют хореографические коллективы и исполнители оригинального жанра, мастера декоративно-прикладного творчества.

В субботу, 2 июня, на сцене Дворца культуры «Прогресс» состоится торжественное открытие краевого фестиваля казачьей культуры «ЛЮБО!». В этот же день будут организованы конкурсные выступления участников фестиваля, которые будет оценивать профессиональное жюри.

В воскресенье, 3 июня, с 13 до 15 часов в парковой зоне «Восток» будет организовано катание на лошадях, в это же время на площади Дворца культуры «Прогресс» начнет работу выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, а с 14 до 15 часов, также на площади Дворца культуры «Прогресс», жителей и гостей города ждет яркое праздничное зрелище - ярмарка «Казачий круг». В программе – церемония обряда «Казачий круг», выступления творческих коллективов, работа интерактивных площадок и показательные мастер-классы по плетению нагайки.

Дмитрий Санников