Не менее 10 процентов парковочных мест у соцучреждений должно быть выделено людям с ограниченными возможностями, сообщает Deita.ru. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации.

Согласно статьям закона минимум 10 процентов мест на каждой парковке возле таких заведений, как жилые дома, физкультурно-оздоровительные комплексы, учреждений культуры и мест отдыха, общественных и производственных зданий должны быть отведены для парковки автомобилей, принадлежащих инвалидам I, II и III группы, а также людям их перевозящим.

Отмечается, что на всех таких автомобилях обязательно должен быть установлен знак «Инвалид» и что никакие другие категории граждан не должны занимать эти парковочные места.

Екатерина Лапкина